Vermisster Hund läuft 380 Kilometer nach Hause

Ein auf einer Urlaubsreise in Frankreich verloren gegangener Hund ist plötzlich in seinem 380 Kilometer entfernten Heimatort wieder aufgetaucht. Auf der Rückfahrt von einem Italienurlaub hatten die Besitzer von Jagdterrier Pablo einen Zwischenstopp in Savoyen eingelegt, wie der Sender „France bleu“ berichtete. Vom Wohnmobil aus erkundete der 2-jährige Hund die Umgebung, kehrte aber anders als üblich nicht zurück.