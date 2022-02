Vermisster Jugendlicher aus Innsbruck: Eine Spur führt nach Südtirol

Robert verließ am Montag in der Früh die Wohnung, um in die Schule zu gehen, traf dort aber nicht ein. Die letzte Handyortung erfolgte laut Angaben der Familie gegen Mitternacht an der Brennerstraße in Innsbruck. Mittlerweile seien bei der Polizei erste Hinweise eingegangen, dass der 16-Jährige in den folgenden Tagen im Raum Brixen und Meran gesehen worden sei.Er ist 1,70 Meter groß und schlank und ist mit einem blauen T-Shirt, blauem Pullover, grauer Sporthose und schwarzer Wollmütze bekleidet. Um Hinweise an das Kriminalreferat in Innsbruck (Tel. 0043/59133/75-3333) wird ersucht.

