Vermisster Polizeihund „Beney Axannso“ am Penser Joch wohlauf gefunden

Die 4 Hunde sind wieder vereint. Links ist Beney Axannso markiert. - Foto: © privat

Mit 2 Drohnen suchten die Bergrettung Sarntal und die Bergrettung Sterzing das Gebiet um das Penser Joch nach dem entlaufenen Hund ab.

Der Anhänger wurde bei dem Unfall komplett zerstört. 3 der Hunde konnten unverletzt geborgen werden , eines der Tiere, „Beney Axannso“, wurde bis heute Morgen vermisst. Kurz vor 7 Uhr wurde er wohlauf nahe der Unfallstelle am Penser Joch gefunden. Die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr Zug Egg hatten mit Drohnen nach ihm gesucht.„Zusammen mit der Bergrettung haben wir mit Drohnen nach dem Hund gesucht. Am Abend mussten wird die Suche aufgrund der Dunkelheit wieder abbrechen“ , sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stilfes, Zug Egg, Florian Leitner.Am Dienstag um 5 Uhr startete die Bergrettung Sterzing erneut mit Drohnenunterstützung eine Suche. Anwesend war auch die Besitzerin des Hundes, welche seit Sonntag am Penser Joch ausgeharrt hatte.Gegen 6.30 Uhr wurde ein Bellen vernommen. „Um kurz vor 7 Uhr ist der Hund dann etwa 100 Meter von der Unfallstelle entfernt entdeckt worden“, sagt Leitner. Der Hund konnte ungefähr 600 m unterhalb des Penser Jochs auf Sarntaler Seite ausgemacht werden. Unter Zuhilfenahme des Muttertiers wurde der entlaufene Hund angelockt. Überglücklich nahm die Besitzerin ihren entlaufenen „Zögling“ unverletzt in ihre Obhut.Der Hund ist wohlauf und kann mit den Besitzern und den 3 anderen Hunden wieder heimfahren.