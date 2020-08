Vermisster Wanderer in Barbian gefunden

Wie die Einsatzkräfte gegenüber STOL bestätigten, wurde der 76-jährige deutsche Wanderer am Freitag gegen 20.15 Uhr bei Barbian gefunden.Ein Landwirt, der aufgrund der zu erwartenden Gewitter seinen Bagger von einem Feld holen wollte, fand den Touristen neben dem Bagger liegend. Der 76-Jährige war ansprechbar. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut.Ersten Erhebungen zufolge dürfte er sich am Donnerstag bei einer Wanderung verirrt haben. Eine groß angelegte Suchaktion startete. Daran beteiligt waren die Freiwilligen Feuerwehren Lengmoos-Klobenstein, Lengstein und Barbian, die Bergrettung Ritten-Barbian, die FFW Rettungshundestaffel Bezirk Bozen die Rettungshundestaffeln Gröden, Bozen und jene der Carabinieri.Zur Unterstützung der Suchtrupps am Boden kamen am Freitag auch der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und ein Hubschrauber des Freiwilligen Zivilschutzes Trient und eine Drohne der FFW Seis zum Einsatz, welche die Gegend ums Rittner Horn, Lengstein, und rund um die Barbianer Alm auch aus der Luft absuchten. Zudem waren seit Freitag die Finanzwache, die Forstwache und die Hundestaffel Pustertal im Einsatz.

