Der abgängige Mann dürfte bei seiner Wanderung in Richtung Farst\/Reichalm im Schnee ausgerutscht und über steiles Gelände in den Kriseilbach gestürzt sein, teilte die Polizei mit. Der Bach war teilweise vereist und mit Schnee gefüllt.<BR \/><BR \/>Nachdem der 66-Jährige telefonisch nicht erreicht werden konnte, war er kurz vor 18.00 Uhr bei der Polizei Ötz als abgängig gemeldet worden. Bergrettung, Exekutive und Hubschrauber suchten nach dem Mann. Dabei wurden Fußspuren im Schnee entdeckt, wegen des schlechten Wetters konnte allerdings nicht zum Einsatzort geflogen werden. Am Samstag entdeckte die Mannschaft des Polizeihubschraubers den Verunglückten im Bachbett liegend.