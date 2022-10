Vermisster Wanderer tot geborgen

Kurz vor 13 Uhr wurde am heutigen Samstag der leblose Körper von Nicola Spagnolo auf dem Lagorai im Trentino gefunden.Eine Gruppe von Bergsteigern und Angehörigen, die zum Gipfel aufgestiegen war, fand ihn an einem steilen Fels- und Geröllhang zwischen der Cima Cece und der Forcella Cece auf einer Höhe von etwa 2500 Metern.Nach einer ersten Rekonstruktion könnte es sein, dass der Wanderer, nachdem er vom Biwak Paolo und Nicola aus den Gipfel des Cece erreicht hatte, über den Ostgrat in Richtung Forcella Cece, einer anspruchsvollen Route, weiterging und etwa 100 Meter ins Tal stürzte.