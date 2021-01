Vermisstes Ehepaar: Die Spurensuche geht weiter

Wie das Nachrichtenportal ANSA schreibt, werde am heutigen Samstag weiter entlang der Etsch gesucht. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Staudamm bei Mori gelegt, der genauestens durchkämmt wird. Diese Barriere, etwa 90 Kilometer südlich von Bozen, ist für einen menschlichen Körper nicht überwindbar. Wie bereits berichtet, ist die Suche in und entlang eines Flusses nicht einfach.Im Rahmen der Suche entlang des Flusses wurden bereits einige Kleidungsstücke gefunden, jedoch scheint keines davon den beiden vermissten Personen zu gehören. Auch die Untersuchungen rund um den Sohn des Ehepaars, Benno Neumair, werden fortgesetzt. Noch aber haben die Ermittler nichts Belastendes gegen ihn in der Hand.Peter Neumair und Laura Perselli werden seit dem 4. Jänner vermisst.

stol/ansa