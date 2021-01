Vermisstes Ehepaar: Mordermittlungen gegen den Sohn

Wie inzwischen von offizieller Seite bestätigt ist, häufen sich die Verdachtsmomente der Ermittler gegen Benno, den 30-jährigen Sohn des Ehepaares: Gegen ihn wird wegen Mordes und Verbergen von Leichen ermittelt. Momentan sind aber keine weiteren vorbeugenden Maßnahmen gegen ihn ergriffen worden.Die Ermittler sollen Hinweise gefunden haben, wo sich die Körper von Peter Neumair und Laura Perselli befinden könnten. Die Wohnung in der Runkelsteinstraße, in der das Paar mit ihrem Sohn lebte, wurde auf Anordnung der Staatsanwälte Igor Secco und Federica Iovene beschlagnahmt. Sie soll ebenso wie das Auto des Ehepaares am heutigen Dienstag eingehend untersucht werden.Außerdem wird eine Spezialeinheit des „Ris“ am Dienstag ein Gebiet zwischen Pfatten und Leifers durchsuchen, wo die Körper von Peter Neumair und Laura Perselli versteckt worden sein sollen.Das Ehepaar Peter Neumair und Laura Perselli verschwand am Monatg 4. Jänner. Trotz intensiver Suchaktionen in den vergangenen Wochen fehlt seitdem von den beiden jede Spur.

stol/ansa