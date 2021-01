Vermisstes Paar: Jetzt wird auch in Leifers und Pfatten gesucht

Seit Tagen sind die pensionierten Lehrer wie vom Erdboden verschluckt. Die Retter hoffen darauf, dass Überwachungskameras in der Umgebung vielleicht Aufschluss über ihren Verbleib geben könnten. Inzwischen ist die Suche auch nach Leifers und Pfatten ausgedehnt worden. Doch weiter fehlt jede Spur von den beiden.Ihr Auto steht geparkt in der Nähe der Wohnung, die Handys sind ausgeschaltet.Seit Tagen suchen die Einsatzkräfte, am Mittwoch waren neben der Berufsfeuerwehr auch die 3 Freiwilligen Feuerwehren von Bozen, die Wasserrettung, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri beteiligt.Auch am Donnerstag suchten die Einsatzkräfte der FF Rettungshundestaffel Bezirk Bozen bis zum Anbruch der Dunkelheit, jedoch weiterhin ohne Ergebnis.Vom Wohnsitz des Ehepaares ausgehend wurden sämtliche Straßen und Wege mit Spürhunden abgesucht. Auch Hinweisen und Anhaltspunkten wurde nachgegangen, aber ohne Erfolg.Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Einheitliche Notrufnummer 112 entgegen.

