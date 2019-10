Vermögensverwalter auf Sizilien wegen Mafia-Geldern festgenommen

Wie die Anti-Mafia-Polizei am Montag mitteilte, werde gegen den verdächtigen Maurizio Lipani wegen Unterschlagung und Geldwäsche in Höhe von 350.000 Euro ermittelt.

Das Geld soll aus einem Unternehmen des bekannten verstorbenen Mafiabosses Mariano Agate kommen. Lipani wurde unter Hausarrest gestellt. Agate führte bis zu seinem Tod 2013 einen Mafia-Clan in Südostsizilien und war enger Vertrauter des ehemaligen Chefs des Cosa Nostra-Clans, Salvatore Riina.



Die Ermittlungen der Anti-Mafia-Behörde im Umkreis der Agate-Familie hatten bereits zur Verhaftung des Sohns des verstorbenen Mafiabosses, Epifanio Agate, geführt. Er soll aufgrund der „Untätigkeit“ des Vermögensverwalters Lipani das Familienvermögen illegal weiter verwaltet haben.

apa/afp