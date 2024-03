Vermutlich kein Prozess in Italien gegen Regisseur Paul Haggis

Geldstrafe wegen Vergewaltigung in USA

Haggis war im Juni 2022 unter dem Vorwurf festgenommen worden, während eines Filmfestivals in der Region Apulien eine 30 Jahre alte Britin tagelang in einem Hotel sexuell genötigt zu haben. Nach einigen Tagen kam er wieder frei. Haggis wies von Beginn an alle Vorwürfe zurück.In den USA war der Kanadier wegen der Vergewaltigung einer Presseagentin vorvergangenes Jahr zu 10 Millionen Dollar (9,22 Mio. Euro) Geldstrafe und Schadenersatz verurteilt worden. Der Filmemacher wurde 2006 für das Episodendrama „L.A. Crash“ mit Oscars für das beste Originaldrehbuch und als Produzent des besten Films ausgezeichnet. Er schrieb auch die Drehbücher für die James-Bond-Filme „Casino Royale“ und „Ein Quantum Trost“.