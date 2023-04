Verona: Ehepaar ermordet – Sohn steht unter Tatverdacht

Bei den Mordopfern handelt es sich um einen 75-jährigen Mann und seine 73-jährige Ehefrau. Das Paar ist am gestrigen Dienstagnachmittag tot in seiner Wohnung in Verona aufgefunden worden. Ersten Angaben zu Folge sollen die beiden bereits am Montagabend ermordet worden sein.Als tatverdächtig gilt der 55-jährige Sohn des Ehepaares. Er wurde laut Berichten der Nachrichtenagentur Ansa von den Ermittlern festgenommen und zum Verhör in die Quästur gebracht.Ihm wird Doppelmord vorgeworfen: Die beiden Eltern wurden angeblich mit Messerstichen in den Hals getötet. Der Vater wurde im Bett, die Mutter im Flur der Wohnung gefunden.Die Ermittlungen, um die genauen Umstände der Gewalttat aufzuklären, sind nun in vollem Gang.