Der Einsatz ist das Ergebnis längerer gemeinsamer Ermittlungen gegen den unzulässigen Vertrieb von Produkten, die der europäischen CE-Kennzeichnungspflicht unterliegen. Dabei wurden zwei Geschäfte identifiziert, in denen die Fahrräder verkauft wurden.<BR \/><BR \/>Elektrische Fahrräder mit Tretunterstützung unterliegen einer EU-Richtlinie, die Anforderungen an Konformität, Sicherheit und Gesundheitsschutz für E-Bikes festlegt. Beim Verkauf muss entsprechende Dokumentation vorliegen. In den kontrollierten Geschäften in Verona fehlten diese Unterlagen; zudem stellten die Ermittler fest, dass Motoren und Leistungsdaten der E-Bikes manipuliert worden waren.<BR \/><BR \/>Die beschlagnahmten Fahrräder haben einen geschätzten Gesamtwert von rund 300.000 Euro. Zudem wurden Geldstrafen in Höhe von etwa 11.400 Euro wegen mehrfacher Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und handelsrechtliche Vorschriften verhängt.<BR \/><BR \/> Weitere Meldungen gingen an die Arbeitsschutzbehörde sowie an das zuständige Amt der Stadt Verona wegen sicherheitsrelevanter Mängel an den Arbeitsplätzen. Auch der Datenschutzbeauftragte wurde wegen Unregelmäßigkeiten bei Videoüberwachungsanlagen eingeschaltet.