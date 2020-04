Verschärfte Kontrollen der Ausgangssperre über Ostern

Dabei geht es vor allem um die Ausgangsbeschränkungen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.60 Streifen werden vor allem an den Hauptverkehrsadern rigoros kontrollieren. Auch geht es darum zu vermeiden, dass die Feiertage in Ferienwohnungen am Berg genutzt werden.Bereits am Freitag wurden 3 Personen wegen Missachtung der Ausgangssperre angezeigt: An der Mautstelle Sterzing sowie an der Autobahnausfahrt Bozen Süd, und am Mendelpass. Dort lieferte ein Mann mit einem Anhänger Möbel in sein Ferienhaus auf der Mendel.Seit Beginn der Ausgangssperre wurden von der Staatspolizei insgesamt 2001 Personen auf der Brennerautobahn kontrolliert und 3135 auf den Staatsstraßen. 81 Personen wurden angezeigt.

pm/zor