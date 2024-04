Verschärfte Kontrollen im Unterland – 20 Carabinieristreifen im Einsatz

Die Carabinieri waren auch mit Motorrädern unterwegs.

Die Carabinieri von Neumarkt sind zu Fuß, mit dem Motorrad oder mit dem Auto unterwegs.Kontrolliert wurde bereits in den vergangenen Tagen, unter anderem in Auer, Neumarkt, Leifers und Kaltern. Besonderes Augenmerk richteten die Carabinieri bei den Kontrollen auf Diebstähle und Betrügereien.Aber auch auf den Straßen wurde kontrolliert. Auf der Weinstraße zum Beispiel kontrollierten die Carabinieri dutzende Fahrzeuge. 15 Fahrer wurden einem Alkoholtest unterzogen, der bei allen negativ ausfiel.Auch am morgigen 1. Mai werde wieder verschärft kontrolliert, so die Carabinieri