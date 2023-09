Verschärfte Kontrollen in Bozen: 3 Festnahmen in 3 Tagen

Mehrfach vorbestrafter Mann festgenommen

Weitere Festnahme im Bahnhofspark

Vor Festnahme: Mann greift Beamte an

Mann begrapscht Frau

Gewalt und Kriminalität sind ein Problem in der Landeshauptstadt. Das unterstreicht auch ein Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag ereignet hat: Am helllichten Tag wurde eine 28-Jährige in der Nähe des Bahnhofs überfallen. Auf Anordnung des Quästors von Bozen wurden in den letzten Tagen die Kontrollen rund um den Bozner Bahnhofspark verstärkt. Dabei wurden in wenigen Tagen 3 Personen verhaftet. Weitere Personen wurden angezeigt und der Justizbehörde gemeldet.Unter anderem wurde ein 47-jähriger algerischer Staatsbürger in einem Geschäft im Stadtzentrum identifiziert, der den Beamten bereits bekannt war. Der 47-Jährige ist ein illegaler Einwanderer, der bereits mehrfach vorbestraft war. Wegen eines versuchten Raubüberfalls im Jahr 2021 in Meran ist der Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 7 Monaten verurteilt worden. In letzter Zeit hielt sich der Mann aber vermehrt im Zentrum der Landeshauptstadt auf, wo er mehrfach wegen Eigentumsdelikten angezeigt worden war. Die Polizeibeamten haben den Mann festgenommen.Am Donnerstag haben die Ordnungshüter im Bahnhofspark einen 42-jährigen marokkanischen Mehrfachstraftäter festgenommen, der sich illegal im Land aufhält und bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten, vor allem in Geschäften, angezeigt wurde. Gegen ihn liegt auch ein Vollstreckungsbescheid der Staatsanwaltschaft Bozen über ein Jahr Haft wegen einer früheren Flucht vor.Ebenfalls am Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen Mann in der Garibaldi-Straße. Der Mann war im Besitz von etwa einem Gramm Haschisch. Auch dieser Mann war polizeibekannt: Er ist bereits mehrfach wegen Drogenhandels verurteilt worden und hielt sich illegal im Land auf. Bei dem Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, griff der Mann die Beamten an, denen es jedoch gelang, ihn in Schach zu halten. Der Mann wurde festgenommen und in das Gefängnis von Bozen überstellt.Eine junge Frau ersuchte die Ordnungshüter einen Mann zu kontrollieren, von dem sie kurz zuvor in der Bahnhofsstraße grundlos begrapscht worden war. Der 29-jährige gambische Staatsbürger hatte 20 Gramm Haschisch bei sich.Insgesamt wurden in den letzten 3 Tagen etwa 100 Personen im Stadtzentrum von Bozen kontrolliert.