„Verschließt nicht die Augen vor der Not“

Der Obmann des Bäuerlichen Notstandsfonds (BNF) Sepp Dariz blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück: „Wir haben leider wieder zahlreiche Schicksalsschläge verzeichnet, vor allem aufgrund von Krankheiten mit tödlichem Ausgang und schweren Unfällen in der Landwirtschaft.“Und er ergänzt: „Interessanterweise haben die Hilfsansuchen bis jetzt nicht zugenommen, was ich mir aber erwartet hätte, weil viele aufgrund der Teuerungen einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll“, gibt Sepp Dariz zu bedenken. „Viele Leute tun sich aber schwer, fremde Hilfe anzunehmen. Ich kann es aber nur wiederholen: Es ist wirklich keine Schande, Hilfe anzunehmen, denn ein Schicksalsschlag kann jeden von uns treffen.“Es sei wichtig, nicht zu warten, bis es nicht mehr gehe. „Oft wäre es sinnvoll, schnell helfen zu können, dann könnte man mit wenig Geld viel tun“, sagt Dariz aus Erfahrung. „Wenn man zu spät um Hilfe ansucht, nimmt eine Situation oft Ausmaße an, die fast nicht mehr zu bewältigen ist.“ Dariz geht davon aus, „dass Anfang 2023 die Anträge um finanzielle Hilfe aufgrund der Teuerungen in die Höhe schnellen dürften“. Vor allem Energiekosten und Kondominiumspesen dürften viele Familien in große Bedrängnis bringen.Aber zurück zum fast abgelaufenen BNF-Jahr: „Die Spendenbereitschaft war in meinen Augen überraschend gut, denn einerseits ist alles teurer geworden und zudem gibt es immer mehr Hilfsorganisationen, die um Spenden bitten“, betont der Obmann. „Viele Spenden sind vor allem aufgrund von Spendenaufrufen eingegangen.“ Insgesamt seien dem BNF bis heute rund eine Million Euro für unverschuldet in Not geratene Familien und Einzelpersonen überwiesen worden. Bei den Auszahlungen habe der BNF bis jetzt auch rund eine Million Euro erreicht.„Wir begleiten Familien in Not oft über viele Jahre, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen und in die Zukunft gehen können. Diese Begleitung ist sehr wichtig“, betont der Obmann. Der BNF-Vorstand, dem Sepp Dariz für den großen Einsatz dankt, habe 2022 bis jetzt knapp 100 neue Fälle behandelt. „In etwa jeweils zur Hälfte haben wir bäuerlichen und nicht bäuerlichen Familien helfen können“, berichtet der langjährige BNF-Chef.Nach einem Stillstand aufgrund der Corona-Pandemie haben auch die Aktionen zugunsten des BNF wieder Fahrt aufgenommen. „Hier gilt ein besonderer Dank den bäuerlichen Organisationen, die uns wirklich sehr unterstützen“, weiß der BNF-Obmann. „Hier ist auch der Südtiroler Bauernbund zu nennen, dessen Dienste uns immer zur Verfügung stehen. Das erleichtert uns die Arbeit wirklich sehr.“„Die Treue halten uns auch die Flugretter, die wieder einen tollen Jahreskalender herausgegeben haben“, betont Dariz (wir berichteten, siehe digitale Ausgabe). „Er ist an den 4 Basen der Notarzthubschrauber, beim Weißen Kreuz und natürlich im BNF-Büro gegen eine Mindestspende von 15 Euro erhältlich.“Zudem könne wieder zu Silvester die Veranstaltung „Austern & Sekt“ auf dem Grieserplatz in Bozen stattfinden. Zu haben sind auch in diesem Jahr die BNF-Weihnachtskarten, diesmal auch mit Motiven von jungen Künstlern. „Stolz bin ich auf unser Projekt ‚Zukunft schenken‘, das dank Kiwanis Bozen möglich ist, und Kindern und Jugendlichen von bedürftigen Familien eine gute Ausbildung garantiert“, sagt er.Aber nicht nur für Aktionen sei der BNF dankbar: „Jede Spende ist wichtig, und jeder Euro bzw. Cent kommt auch bei Menschen in Not an“, garantiert der BNF-Obmann. „Vor allem dank der 5 Promille aus der Einkommenssteuer ist es uns möglich, die laufenden Spesen abzudecken, damit wir dafür nicht die Spenden antasten müssen. Und so soll es auch in Zukunft sein.“Eine große Bitte hat Sepp Dariz zum Abschluss noch: „Bitte, liebe Südtiroler, verschließt nicht die Augen vor der Not und schaut im Sinne der Nachbarschaftshilfe auch über euren Gartenzaun. Wenn ihr Not entdeckt und die Leute sich nicht helfen lassen wollen, meldet uns diese Fälle. Wir behandeln nicht nur die Fälle, sondern auch unsere Informanten anonym.“Jeder Euro bzw. Cent kommt laut BNF-Chef Sepp Dariz bei den Bedürftigen an. „Jede Spende ist wichtig“, betont er. Kontos hat der BNF bei der Volksbank (IBAN IT15 U 05856 11601 050570004004), bei der Sparkasse (IT67 D 06045 11600 000000034500) und bei der Raiffeisen Landesbank (IT30 D 03493 11600 000300011231).