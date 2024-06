Verschneid: Steinschlag auf Möltnerstraße

Straße kurzzeitig einspurig befahrbar

Die Regenfälle in Südtirol dauern an und so auch die Einsätze der Freiwillige Feuerwehr : Gegen 9 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Verschneid zu Kilometer 6 auf die Möltnerstraße gerufen, nachdem dort ein Stein auf die Fahrbahn geraten war.Glücklicherweise war bei dem Steinschlag in der Nähe des Spögelhofes niemand verletzt worden. Der Verkehr wurde für rund 5 Minuten einspurig weitergeleitet. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Verschneid war auch der Straßendienst vor Ort.