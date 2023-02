Verschwunden, im Pyjama, ohne Schuhe: Der kleine Gennaro ist wieder da

Foto: © ANSA / Carabinieri

In seinem Pyjama weggelaufen

Nach stundenlangem Bangen und großer Sorge ist Gennaro, der dreijährige Bub, der am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in Nerano, einem Ortsteil der Gemeinde Massa Lubrense, verschwunden war, gefunden worden. Retter entdeckten ihn vom Hubschrauber aus in einer ländlichen Gegend nicht weit von seinem Zuhause entfernt.Der erste, der ihn abholte, war ein Carabinieri-Beamter, der zusammen mit Freiwilligen nach ihm gesucht hatte. Dem Kleinen geht es gut, obwohl er sehr verängstigt ist.Ein unbeobachteter Moment am Morgen – schon war der Kleine im Schlafanzug, ohne Schuhe und Socken, aus dem Haus: Seine Mutter, eine Apothekerin, schlug sofort Alarm.Carabinieri, Polizei, Gemeindebeamte, Zivilschutz, Feuerwehr und sogar die Bergwacht wurden zur Suche mobilisiert. Die Stelle, an der der kleine Gennaro verschwunden war, liegt in der Nähe einer Straße. Es wurde befürchtet, dass sich das Kind in ein unzugängliches Gebiet verirrt haben könnte.