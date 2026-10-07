Es gibt Menschen, die man nicht vergisst: den Kindergartenfreund, die Grundschullehrerin oder den Urlaubsflirt. Für die deutsche Touristin Maria Holtappels (74) war der Konditor Karl Gurschler aus Bozen jedoch viel mehr als eine flüchtige Bekanntschaft. Fünf Jahre waren sie zusammen, schmiedeten gemeinsame Zukunftspläne. Doch dann trennte das Leben ihre Wege, wie es so oft geschieht. Jahrzehnte später möchte Maria Holtappels ihre einstige Liebe wiederfinden und macht sich auf die Suche nach ihm.<h3>\r\nAuf der Straße angesprochen<\/h3>Es war eine unbeschwerte Zeit, jener Sommer 1972. Die 20-jährige Drogistin Maria Holtappels verbrachte erstmals ihren Urlaub in Südtirol. Gemeinsam mit ihrer Schwester und einer Freundin bummelte sie durch Bozen und unternahm Ausflüge in die nähere Umgebung. Eines Abends begegneten die drei Frauen vor ihrem Hotel einigen jungen Männern. Einer von ihnen war besonders mutig; er sprach Holtappels einfach an: Karl Gurschler, damals circa 22 Jahre alt. Aus dem lockeren Kennenlernen wurde rasch mehr: Maria Holtappels und Karl Gurschler verliebten sich ineinander. Er stellte die Urlauberin sogar seiner Mutter vor, die in der Rauschertorgasse Nr. 6 lebte. <h3>\r\nWelchen Weg hat sein Leben genommen?<\/h3>Fünf Jahre lang führten die beiden eine Beziehung. Nach der Trennung brach der Kontakt bald ab. Maria Holtappels ging ihren eigenen Lebensweg weiter, mit all seinen Höhen und Tiefen. Nun, im Alter, kehren die Erinnerungen an Karl Gurschler zurück. Immer öfter fragt sie sich, was aus ihm geworden ist. Lebt er noch? Wohnt er in Südtirol? Und welchen Weg hat sein Leben genommen? „Es ist schon so lange her“, sagt sie. Aber ganz hat sie die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ihn wiederzufinden.<BR \/><BR \/>Wer kann Maria Holtappels helfen? Wer Karl Gurschler kennt oder Hinweise zu seinem Verbleib geben kann, wird gebeten, sich bei der Redaktion per E-Mail zu melden: <b>sonntagsblatt@athesia.it<\/b><BR \/><BR \/>Lesen Sie die ganze Geschichte in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen <\/a>Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblattes“.