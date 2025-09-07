Das Rätsel um den verschwundenen Südtiroler Thomas Grumer auf Ibiza spitzt sich weiter zu. Der 42-Jährige, der seit April auf der Baleareninsel lebte und im Hotel Bless in Cala Nova arbeitete, gilt seit dem 16. Juni als vermisst. Nun ist ein entscheidendes Detail aufgetaucht: Sein Motorroller, den er bei einem italienischen Verleiher gemietet hatte, wurde von der Guardia Civil in Cala Llonga entdeckt – abgestellt, nur wenige Schritte vom Meer entfernt.<BR \/><BR \/>Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, war Grumer mit dem Roller unterwegs, nachdem ihm zwei Tage vor seinem Verschwinden mitgeteilt worden war, dass sein Vertrag im Hotel nicht verlängert wird. Familie und Freunde nahmen diese Entscheidung zwar überrascht, jedoch nicht als dramatisch wahr.<BR \/><BR \/>Ab Mitte Juli begannen Angehörige sich ernsthaft zu sorgen – nachdem sämtliche Anrufe und Glückwünsche unbeantwortet blieben. Neben den spanischen Behörden sind auch die Carabinieri eingeschaltet. Sie arbeiten an einer Ortung des Handys, was sich laut seiner Schwester Viktoria „als sehr schwierig aus technischen Gründen“ herausstellt.<h3>\r\nFamilie reiste nach Ibiza<\/h3>Die Familie – Viktoria Grumer sowie die Eltern – reiste von Österreich nach Ibiza, um den Stand der Ermittlungen persönlich zu klären. „Die Polizei war sehr hilfsbereit und hat uns genaue Informationen gegeben“, erklärt Viktoria. Auch das kleine Apartment, das Thomas im April in der Nähe des Hotels gemietet hatte, wurde durchsucht – ohne Hinweis auf seinen Verbleib.<BR \/><BR \/>Die Schwester appelliert über Medien wie Chi l’ha visto? an mögliche Zeugen: „Wir bitten alle, die etwas wissen, sich bei uns oder den Behörden zu melden.“ Letzte Hinweise deuten darauf hin, dass sich Thomas in seiner Freizeit gerne in Cala Llonga aufhielt – genau dort, wo nun der Roller gefunden wurde. Auch Lokale in Santa Eulalia, die der 42-Jährige regelmäßig besuchte, wurden von den Ermittlern überprüft.<BR \/><BR \/>Thomas Grumer ist in Südtirol bestens bekannt. Der sportliche Gastronomie-Manager hatte nach Stationen in Kastelruth und Dubai Anfang April auf Ibiza neu begonnen. „Er lief Marathons, war immer in Bewegung“, erinnert sich sein Jugendfreund Michael Pircher. Er schließt Drogenkonsum als Ursache klar aus.<BR \/><BR \/>Für seine Schwester steht fest: „Thomas wäre niemals einfach von der Insel verschwunden, ohne uns Bescheid zu sagen.“