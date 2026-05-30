<BR \/><BR \/>Laut der italienischen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato kam es nördlich von Verona gegen 5 Uhr am Samstagmorgen u einem Brand an bzw. nahe der Bahntrasse. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, der Einsatz führte jedoch zu Verzögerungen und Ausfällen im Zugverkehr zwischen Verona und dem Brenner. <BR \/><BR \/>Laut Ferrovie dello Stato muss nach wie vor mit bis zu 100 Minuten Verspätung bei einigen Zügen gerechnet werden. Am Bozner Bahnhof verzeichnete man bereits über anderthalb Stunden Verspätung beim Nachtzug aus Rom.