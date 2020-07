Versprochene Prämie für Corona-Helden soll endlich ausgezahlt werden

Was lange währt, sollte auch hier gut werden. Schon Mitte April haben Land und Sanitätsbetrieb eine Prämie für das Gesundheitspersonal versprochen hatten, das in der „Corona-Hochsaison“ im Dauereinsatz war. Seit Mittwoch liegt nun der Vorschlag vor, wie das Tagblatt „Dolomiten“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.