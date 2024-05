Verstärkte Kontrollen am Wochenende: 3 Vorbestrafte abgeschoben

Kontrolliert wurde in der Drususstraße, in der Südtirolerstraße, in der Perathonerstraße, in der Kapuzinergasse, auf dem Mazziniplatz, im Bereich des Bozner Bahnhofs und in der Bozner Altstadt, wie die Polizei mitteilt.Bei den Kontrollen nahm die Polizei einen 50-jährigen marokkanischen Staatsbürger, einen 40-jährigen algerischen Staatsbürger und einen 33-jährigen tunesischen Staatsbürger fest. Alle 3 waren vorbestraft und werden nun abgeschoben.Auch vor einigen Schulen in Bozen wurden in den vergangenen Tagen Kontrollen durchgeführt, um zu vermeiden, dass sich fragwürdige Gestalten nähern, um den Schülern Drogen anzubieten.Bei den Kontrollen wurden insgesamt 12 Betriebe, 91 Fahrzeuge und 331 Personen kontrolliert.