Zu Ferragosto zeigten die Beamten laut Aussendung der Quästur zwei ausländische Asylbewerber wegen Hehlerei an. Sie waren im Stadtzentrum mit zwei Fahrrädern von erheblichem Wert angetroffen worden. Zusammen waren die Räder rund 13.000 Euro wert und sollen in den kommenden Tagen ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden.Am selben Tag wurde auch ein 37-jähriger Moldauer kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass er sich illegal in Italien aufhielt. Quästor Giuseppe Ferrari ordnete deshalb seine Abschiebung an. Der Mann wurde zum Flughafen von Venedig gebracht und in die Republik Moldau ausgeflogen.<BR \/><BR \/><BR \/>Am Sonntag wurde die Polizei gegen 12.45 Uhr zu einem Geschäft nach Oberau gerufen, nachdem dort der Einbruchsalarm ausgelöst worden war. Anhand von Zeugenaussagen und der Aufnahmen der Überwachungskameras kontrollierten die Beamten kurz darauf einen 23-jährigen Italiener, der der Beschreibung entsprach. Er wurde wegen versuchten erschwerten Diebstahls angezeigt.<BR \/><BR \/>Am selben Tag wurde bei einer Kontrolle entlang des Eisackufers eine 30-jährige Italienerin wegen erschwerten Diebstahls angezeigt. Sie soll zwei Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von rund 100 Euro gestohlen haben.<BR \/><BR \/>Zudem wurden zwei Italiener wegen Hehlerei im Zusammenhang mit einem Fahrrad, Beleidigung eines öffentlichen Beamten und wegen des unerlaubten Mitführens gefährlicher Gegenstände angezeigt.<BR \/><BR \/>In den vergangenen drei Tagen wurden außerdem eine Italienerin und vier Ausländer wegen Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen angezeigt. Drei marokkanische Staatsbürger wurden zudem beim unbefugten kampieren in einem stillgelegten Bereich angetroffen. Insgesamt wurden 346 Personen und 58 Fahrzeuge kontrolliert.