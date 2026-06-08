Darunter mehrere Minderjährige, die sich auffällig verhielten. Da sie bereits polizeibekannt waren, wurden sie aus dem Einkaufszentrum „Waltherpark“ verwiesen. Zwei Personen wurden wegen Missachtung behördlicher Anordnungen angezeigt. Zudem stellten die Beamten zwei vom Quästur verfügte Rückkehrverbote für die Gemeinde Brixen zu.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen wurden mehrere Personen wegen Diebstahl angezeigt, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Dabei gelang es den Beamten auch, ein gestohlenes Elektrofahrrad sicherzustellen und dem Besitzer zurückzugeben. Zudem wurden zwei weitere hochwertige E-Bikes am Pfarrplatz sichergestellt, die Ermittlungen zu den Eigentümern laufen.<BR \/><BR \/>Eine Frau wurde angezeigt, nachdem sie sich geweigert hatte, ihre Personalien anzugeben. Vier weitere Personen wurden wegen des Besitzes von Drogen zum Eigenkonsum der zuständigen Behörde gemeldet.