Verstärkte Polizeikontrollen an Südtirols Brennpunkten

In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Verbrechensvorbeugung aus Mailand sowie der Hundestaffel der Finanzwache haben die Beamten der Quästur Bozen in letzter Zeit zahlreiche Kontrollen im Raum rund um Bozen und Meran durchgeführt.Allein in den vergangenen Tagen wurden über 100 Personen und 8 öffentliche Lokale kontrolliert. Dabei konzentrierte man sich vor allem auf belebte Gebiete, wo es in Vergangenheit vermehrt zu Verbrechen gekommen ist. Wie die Staatspolizei in einer Aussendung betont, werden diese wichtigen Sonderdienste zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit auch in den Sommermonaten fortgeführt.