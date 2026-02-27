Große Aufregung herrschte gestern am frühen Nachmittag in der Piavestraße, nur wenige Meter vom Durchgang zum Rathausplatz entfernt. Gegen 14 Uhr kam es dort zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Ein Mann kniete auf einer Frau, drückte diese mit seinem Körper zu Boden und fixierte zugleich ihre Hände. Dabei schrie die Frau und trat mit ihren Beinen um sich. Sie wollte sich von der Umklammerung befreien, was ihr aber nicht gelang. Was vor Ort aussah, wie ein Angriff auf eine wehrlose Frau, entpuppte sich aber als mutmaßlicher Angriff der Frau auf ihren Ex-Partner, wie es am Nachmittag auf „Dolomiten“-Anfrage seitens der ermittelnden Carabinieri hieß. <BR \/><BR \/>Während des dramatischen Vorfalls blieben viele Passanten stehen. Einige versuchten, auf den Mann einzuwirken und ihn davon abzuhalten, die Frau am Boden festzuhalten. Der Mann ließ jedoch nicht von ihr ab. Man solle sich nicht einmischen, sondern die Polizei oder die Carabinieri rufen oder weitergehen, entgegnete er sichtlich gereizt, während die Frau, eine Ausländerin, laut auf Italienisch schrie: „Ich bin gerade hier vorbeigegangen, und er hat das einfach gemacht. Er tut mir weh. Lass mich los, lass mich!“ <h3>Frau wurde kurzzeitig verhaftet, dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt<\/h3>Kurz darauf trafen zwei Stadtpolizisten ein, die von Passanten verständigt worden waren. Sie trennten den Mann, der keinen Widerstand leistete, von der Frau, die unter Schock zu stehen schien, und nahmen die Personalien auf. Wenig später kam auch noch eine Streife der Carabinieri hinzu. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, soll die Frau, gegen die ein richterliches Verbot besteht, sich ihrem Ex-Partner zu nähern, eben diesen mit einem Stein angegriffen und verletzt haben. Sowohl sie als auch der Mann wurden zur Untersuchung ins Spital gebracht. Anschließend wurde die Frau verhaftet, kurz darauf aber wieder enthaftet, weil sie minderjährige Kinder hat. Weitere Ermittlungen laufen.