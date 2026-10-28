Die Ermittler sind inzwischen offenbar fest davon überzeugt, dass er für den Tod der damals 26-jährigen Frau verantwortlich ist, die am Morgen des 13. August 2007 ermordet wurde. In den kommenden Stunden wollen sie demnach beantragen, Sempio, einen Freund von Chiaras Bruder Marco Poggi, vor Gericht zu stellen.<h3>\r\nVideos sollen das mutmaßliche Tatmotiv untermauern<\/h3>Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erhärten die Aufnahmen den Verdacht hinsichtlich des mutmaßlichen Tatmotivs. Demnach soll Sempio Chiara Poggi getötet haben, nachdem sie seinen sexuellen Annäherungsversuch zurückgewiesen hatte. Dieser soll aus einer Besessenheit heraus gehandelt haben, die durch das Ansehen intimer Videos entstanden sei, die Chiara mit ihrem damaligen Freund Alberto Stasi aufgenommen hatte.<BR \/><BR \/>Sempio hatte zahlreiche Videos allein in seinem Zimmer aufgenommen, teilweise unter Alkoholeinfluss und während persönlicher Selbstreflexionen. Sie sollen Einblicke in jene Seite seiner Persönlichkeit geben, die auch unter dem Namen „Andreas“ in einem Internetforum für Verführungstechniken zum Vorschein gekommen sei.<BR \/><BR \/>Dort soll der Beschuldigte zwischen November 2009 und Dezember 2016 insgesamt 3428 Beiträge veröffentlicht haben, unter anderem über sexuelle Übergriffe und die Verharmlosung von Vergewaltigungen. Seine Aktivitäten in dem Forum endeten dem Bericht zufolge nur wenige Tage, bevor er erstmals offiziell als Verdächtiger im Mordfall registriert wurde.<BR \/><BR \/>Hinzu kommen Selfie-Videos, die Sempio in seinem Auto aufgenommen hat. Sie ähneln den Selbstgesprächen, die sich bereits in den Ermittlungsakten befinden.<BR \/><BR \/>Besonders belastend wird dabei eine Aufnahme vom 14. April 2025 eingestuft. Darin spricht Sempio über drei Telefonanrufe, die er am 7. und 8. August 2007 bei Chiara getätigt hatte. Dabei soll er die Stimme des späteren Mordopfers nachgeahmt und Einzelheiten erwähnt haben, die zu diesem Zeitpunkt niemand hätte kennen können. Insbesondere soll er gewusst haben, dass eines der intimen Videos von Chiara und Alberto über einen USB-Stick weitergegeben worden war.<h3>\r\n„Vergewaltigung ist eine von der Natur akzeptierte Fortpflanzungsstrategie“<\/h3>Die bislang unbekannten Aufnahmen wurden gestern Abend exklusiv in der Sendung „Verità Nascoste“ von Milo Infante auf Rete 4 ausgestrahlt. <BR \/><BR \/>In einem der Videos, das Sempio allein zu Hause aufgenommen hat, spricht er über Gewalt gegen Frauen. Auf seinem Bett sitzend erklärt er: „Vergewaltigung ist eine von der Natur akzeptierte Fortpflanzungsstrategie. In dem Moment, in dem ein Mann eine Frau vergewaltigt, ist ein Teil von ihr mit Sicherheit zerstört und schockiert über das, was geschieht. Ein anderer Teil von ihr, der ursprünglichere, denkt jedoch nach. Viele Frauen sind während einer Vergewaltigung ruhig und entspannt.“<BR \/><BR \/>In einer weiteren Aufnahme macht sich Sempio selbst Vorwürfe, weil er eine Gelegenheit zur Annäherung an ein Mädchen nicht genutzt habe: „Da war ein junges Mädchen vor mir, bei dem ich mehrmals die Gelegenheit gehabt hätte, einen Schritt zu machen, aber ich habe es nicht getan. Ich habe überhaupt nichts unternommen, weil ich ein Arschloch bin. Das ist etwas, das ich ändern will. Ab morgen werden wir uns richtig reinhängen, mit den Missionen und allem, und schauen, wie es läuft. Es wird ein ziemliches Chaos werden, die Zeit, die Frauen und alles andere zu finden, aber wir werden sehen.“<BR \/><BR \/>In einem anderen Video, das er im Auto aufgenommen hat, kommentiert er einen Annäherungsversuch an eine Frau: „Ich hätte es besser machen können. Ich hätte diese Frau besser behandeln können, denn sie war fröhlich, und es tut mir ein bisschen leid. Vielleicht hätte ich bei diesem jungen Mädchen sexueller sein können.“<h3>\r\nBücher über Serienmörder und Anleitungen zu lautlosen Tötungsmethoden<\/h3>Auf der beschlagnahmten Festplatte fanden die Ermittler dem Bericht zufolge neben Motivationsvideos auch Bücher über Serienmörder, medizinische Fachtexte über Vergewaltigungen sowie Anleitungen zu Techniken des lautlosen Tötens.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus befanden sich darauf pornografische Videos, in denen die Folter junger Frauen nachgestellt wird.<BR \/><BR \/>Unter den Aufnahmen ist auch ein Video aus dem Jahr 2015, in dem der heute 38-Jährige sichtlich betrunken erscheint. Darin spricht er zu sich selbst und sagt: „Weißt du, mein Freund, du hast in deinem Leben viele Dinge getan. Und über manche können wir nicht einmal sprechen.“