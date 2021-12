Verstöße gegen Straßenverkehrsordnung und Corona-Bestimmungen

Einem 83-Jährigen aus dem Gadertal, der den Carabinieri wegen seines eigenartigen Fahrverhaltens aufgefallen war, sich aber einem Alkoholtest widersetzte, wurde der Führerschein abgenommen, sein Auto wurde beschlagnahmt.Auch einem 71-Jährigen aus Bruneck, bei dem ein Alkoholpegel von 1,8 Gramm/Liter gemessen wurde, wurde der Führerschein entzogen und das Auto beschlagnahmt. Einem 55-Jährigen aus Kiens, bei dem der Test 1,38 Gramm/Liter aufwies, wurde der Führschein abgenommen.Ein 18-Jähriger aus Corvara und ein 22-Jähriger aus Palermo wurden von den auf Skipisten Dienst tuenden Carabinieri wegen Besitzes von Marihuana dem Regierungskommissariat gemeldet.Gegen 5 Skifahrer, die beim unerlaubten Fahren abseits der Piste ertappt wurden, wurden Strafen verhängt.Gegen den Betreiber eines Restaurants im Gadertal, in dessen Lokal die höchstzulässige Anzahl von Gästen überschritten war, wurde eine Strafe ausgestellt, ebenso gegen einen aus dem Veneto und einen aus der Toskana stammenden Urlauber, die in der Aufstiegsanlage Piz La Ila ohne Mund- und Nasenschutz angetroffen wurden.Im Skigebiet Kronplatz wurde ein Lokalbetreiber mit einer Straße belegt, weil er den Green Pass seiner Kunden nicht kontrolliert hatte.Gegen den Betreiber eines Hotels in St. Vigl in Enneberg und den Barkeeper eines Hotels in Kolfuschg wurde eine Strafe verhängt, da sie ohne Green Pass am Arbeitsplatz angetroffen wurden.Ein 25-jähriger, positiv auf das Corona-Virus getesteter Ahrntaler wurde wegen Nichteinhaltung der angeordneten Quarantäne angezeigt.Gegen einen 20-jährigen Studenten aus Bruneck, der Ende November in einem Gastlokal in Sand in Taufers eine Daunenjacke entwendet hatte, wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Die Jacke wurde sichergestellt und dem rechtmäßigen Eigentümer, einem 20-jährigen Studenten aus Bruneck zurückgegeben.

stol