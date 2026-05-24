Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Laut Berichten der Tageszeitung Alto Adige hatten Unbekannte gegen 3.30 Uhr zwei kleine Schläuche in den Geldausgabeschlitz beim Automaten im City Center eingeführt, welche mit einer Gasflasche verbunden waren. <BR \/><BR \/>Die Sprengung selbst wurde allerdings nicht mehr vollzogen. Noch ist unklar, warum die Täter plötzlich die Flucht ergriffen. Vermutlich waren sie der Carabinieristreife gewahr geworden, welche sich dem Tatort näherte. <BR \/><BR \/>Die Ordnungshüter haben die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Unter anderem muss geklärt werden, ob es sich um versuchten Diebstahl oder einen Vandalenakt handelt und ob die Tat mit dem Vorfall vom vergangenen 16. Mai im Zusammenhang steht, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sterzing-unbekannte-beschaedigen-geldautomaten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">bei dem ein Geldautomat in der Ing.-Karl-Linder-Straße mit Feuer beschädigt worden war.<\/a>