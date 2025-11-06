Ein 31 Jahre alter Obdachloser soll in der Reichstraße in Meran die Kette eines Mountainbikes geknackt und dieses entwendet haben. Dank der schnellen Meldung des Besitzers konnte der Täter identifiziert und angezeigt werden. Die Suche nach dem Fahrrad läuft noch, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/> In Riffian hingegen wurden die Fenster eines geparkten Autos eingeschlagen und das Innere des Fahrzeugs durchwühlt – entwendet wurde nichts. Die Carabinieri von Tirol konnten einen Verdächtigen dank der Aufnahmen von Überwachungskameras identifizieren und anzeigen. <BR \/><BR \/>Weder Versicherung noch Zulassung konnte jüngst ein 60-Jähriger Fahrzeughalter aus dem Passeiertal vorweisen, als die Carabinieri ihn kontrollierten. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, ihm drohen nun Bußgelder zwischen 1.093 und 4.158 Euro.