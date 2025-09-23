<BR \/>Gegen 2 Uhr nachts wurde ein Notruf abgesetzt. Eine Anwohnerin soll aus ihrem Fenster zwei Männer beobachtet haben, die mit Einbruchswerkzeugen versucht haben sollen, die Eingangstür eines Geschäfts in der Reschenstraße aufzubrechen.<BR \/><BR \/>Als die Streifenbeamten eintrafen, flüchteten die beiden Verdächtigen laut Quästur-Aussendung in Richtung Mailandstraße. Einer von ihnen konnte jedoch sofort gestoppt werden, als er versuchte, in einen Gemeinschaftsgarten zu gelangen.<BR \/><BR \/>Dabei soll er versucht haben, ein Brecheisen wegzuwerfen. Während der 20-Jährige in die Quästur gebracht wurde, kontrollierte eine weitere Polizeistreife die Umgebung. Dabei stellte sich heraus, dass auch die Tür eines benachbarten Geschäfts bereits aufgebrochen worden war.<h3>\r\nFanden bei Durchsuchung Kokain und Marihuana<\/h3>In der Quästur wurde der junge Mann identifiziert: es handelte sich um einen bereits mehrfach amtsbekannten 20-jährigen Bozner. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten zudem Betäubungsmittel, darunter einige Gramm Kokain und Marihuana.<BR \/><BR \/>Der 20-Jährige wurde daraufhin wegen versuchtem schwerem Diebstahl festgenommen und außerdem wegen Drogenbesitz angezeigt. Die Ermittlungen laufen weiter, um zu prüfen, ob der Bozner auch an einem Einbruchsversuch in mehreren Garagen im Stadtteil Europa-Neustift beteiligt war, der sich wenige Stunden zuvor ereignet hatte. In diesem Zusammenhang wurde bereits ein weiterer 24-jähriger Italiener angezeigt.