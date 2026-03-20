Ein versuchter Einbruch am Vormittag des 16. März hat in der Gemeinde Brenner, genauer im Ortsteil Gossensaß, einen Polizeieinsatz ausgelöst. Dank des schnellen Notrufs der Hausbesitzerin konnte der mutmaßliche Täter wenig später von den Carabinieri gefasst werden – unmittelbar bevor er in einen Zug steigen wollte.<BR \/><BR \/>Die Frau hatte die örtliche Carabinieri-Station verständigt, nachdem ein Mann ein Fenster ihres Hauses durch den Wurf eines Steins eingeschlagen hatte und versucht hatte, in das Gebäude einzudringen. Durch ihre Schreie wurde der Einbruchsversuch jedoch vereitelt: Der Täter ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht entlang des Radwegs.<BR \/><BR \/>Unmittelbar nach dem Notruf wurden Einsatzkräfte zum Tatort entsandt. Die Beamten führten erste Ermittlungen durch und sicherten die Aufnahmen der vorhandenen Videoüberwachung. Die Bilder des mutmaßlichen Täters wurden anschließend an die Einsatzzentrale sowie an alle Streifen weitergeleitet. Parallel dazu wurden Kontrollen an den Bahnhöfen und entlang der Staatsstraße angeordnet, um eine mögliche Flucht zu verhindern.<BR \/><BR \/>Der Fahndungserfolg ließ nicht lange auf sich warten: Weniger als eine halbe Stunde nach der Tat konnte eine Streife der Carabinieri aus Wiesen einen Mann, der der Beschreibung entsprach, am Bahnhof von Gossensaß ausfindig machen. Der Verdächtige wurde gestoppt, nur wenige Augenblicke bevor er in einen abfahrenden Zug einsteigen konnte – offenbar mit dem Ziel, sich der Verhaftung zu entziehen.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Mann durchsucht und identifiziert. Es handelt sich um einen ausländischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz, der bereits wegen Vermögensdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Zudem wird ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Brenner (Ortsteil Gossensaß) beantragt, um eine Rückkehr zu verhindern.