Versuchter Frauenmord in Bozen: 21-jähriger Albaner verhaftet

Auslöser der Ermittlungen war ein Unfall in Bozen, an dem eine Frau von einem Fahrzeug überfahren wurde. Der Fahrer war anschließend geflüchtet.



Wie sich herausstellte, war die Frau die Freundin des Fahrers. Die Tat geschah unmittelbar nach einem Streit in einem Club in Bozen.



Der 21-Jährige soll schon öfters durch Körperverletzung aufgefallen sein.