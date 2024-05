Versuchter Mord im Gefängnis: Häftling greift Ehefrau mit Rasierklinge an

Die Trentinerin (40) ist außer Lebensgefahr, ihr Ehemann (Jahrgang 1984) wegen versuchten Mordes festgenommen – auch wenn er schon im Gefängnis sitzt.Zum Vorfall kam es am vergangenen Dienstag, als die Frau den Ehemann im Gefängnis von Spini di Gardolo bei Trient besuchte. Nichts soll darauf hingedeutet haben, dass der Mann seine Ehefrau angreifen könnte – die beiden hätten weder gestritten, geschweige denn diskutiert: Das soll aus den Aufnahmen der Überwachungskameras hervorgehen.Plötzlich soll er seine Hand nach der Frau ausgestreckt haben und ihr Schnitte am Gesicht und am Hals zugefügt haben: Zwischen den Fingern hatte er eine Rasierklinge gehalten. Die Frau wurde ins Trienter Spital gebracht – sie ist außer Lebensgefahr. Wie aus dem gestrigen Garantieverhör hervorging, wird gegen den Häftling nun wegen versuchten Mordes ermittelt.