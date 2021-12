Mordversuch in Leifers

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht trafen sich 2 Männer vor der Kaserne „Federico Guella“ in Leifers. Gleich danach kam es zu einem Streit. Als die diensthabenden Soldaten Schreie bemerkten, schauten sie sofort nach dem Rechten und fanden einen blutigen Mann vor.Die Soldaten erkannten sofort, dass es auch einen Angreifer gab und machten sich auf die Suche nach ihm. Dieser stand regungslos an einer Ecke neben der Kaserne. Als der Mann die Uniformierten sah, warf er sein Messer weg und leistete keinen Widerstand.Die alarmierten Carabinieri von Neumarkt und Aldein griffen sofort ein und nahmen den Mann fest. Ein Krankenwagen eilte zum Tatort und brachte das Opfer, einen Leiferer, ins Bozner Krankenhaus, wo er mit mehreren Stichwunden und in ernstem Zustand sofort in die Intensivstation eingeliefert wurde.Der Festgenommene befindet sich in der Kaserne von Neumarkt und wartet auf seine Überstellung in das Bozner Gefängnis.Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sind noch im Gange.

