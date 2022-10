Versuchter Mord in Leifers: Vergleich – 4 Jahre und 10 Monate

Hintergrund: Geschäftsbeziehungen

Sein ehemaliger Arbeitgeber, der 66-jährige Walter Pisetta, war bei dem Vorfall schwer verletzt worden. STOL hat berichtet. Laut 2 Videos von Überwachungskameras, die den Tathergang aufgezeichnet haben, soll Casciaro rund eine Stunde lang vor Pisettas Haus in der Negrellistraße in Leifers gewartet haben. Als Pisetta heimkehrte, sei Casciaro auf ihn losgegangen und habe auf ihn eingestochen. Dem Opfer gelang es, zu entkommen und in Richtung der „Guella“-Kaserne der Carabinieri zu laufen. Casciaro wurde sofort dingfest gemacht. Er hatte ein größeres Küchenmesser, ein Gemüsemesser und ein chirurgisches Messer bei sich. Walter Pisetta war ins Bozner Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt worden.Die Ermittler nehmen an, dass der Hintergrund der Tat in den vorhergehenden Geschäftsbeziehungen zwischen dem Krankenpfleger und dem Arbeitsberater bzw. in einer möglichen finanziellen Diskrepanz zu suchen sein könnte. Casciaro hatte eine Zeitlang in einem Bozner Corona-Test-Zentrum gearbeitet, für das Pisetta verantwortlich gezeichnet haben soll. Im November war das Zentrum ins Visier der Carabinieri der Sondereinheit NAS geraten: Die Beamten beschlagnahmten 906 Corona-Test-Kits, weil der dringende Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bestand.Casciaro, der von Rechtsanwalt Nicola Nettis verteidigt wird, wurde aus der Haft entlassen. Statt in U-Haft zu bleiben, muss Casciaro täglich seine Anwesenheit mit einer Unterschrift beweisen und es wurde ihm verboten sich seinem Opfer zu nähern.