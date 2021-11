Versuchter Mord in Oberau: Strafe von 10 auf 9 Jahre verringert

Das Gericht, unter dem Vorsitz von Richterin Silvia Monaco, hat den Vorschlag der Verteidiger Nicola Nettis und Corrado Faes angenommen, sich auf einen Vergleich einzulassen.Bei der sogenannten „Strafzumessung im abgekürzten Verfahren“, handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen den Parteien (der Verteidigung, in diesem Fall vertreten durch Alessandra Burei), in der die Berufungsgründe teilweise akzeptiert, die Strafe neu berechnet und auf sämtliche weitere Berufungsgründe verzichtet wird.Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, da noch die Möglichkeit besteht, beim Kassationsgerichtshof Berufung einzulegen. Der Angeklagte, der in Südtirol lebt und arbeitet, bleibt auf freiem Fuß.

