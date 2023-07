Versuchter Raub an Casinogast: 2 Italiener in Seefeld festgenommen

Die beiden Verdächtigen im Alter von 36 und 62 Jahren wurden noch am Samstag ausgeforscht und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Am Sonntag wurde über sie die Untersuchungshaft verhängt, berichtete die Polizei. Beide wurden bereits in die Innsbrucker Justizvollzugsanstalt eingeliefert.Im Spielcasino soll es laut Exekutive ab Mitternacht mehrmals zu Gewaltandrohungen gegen den Italiener und seine Kinder gekommen sein. Der Mann weigerte sich, sein Geld herauszurücken und verließ gegen 3.00 Uhr das Casino. Dabei bat er den Türsteher, ihn zum nahe gelegenen Hotel zu begleiten. Dort standen plötzlich die beiden Beschuldigten mit einer Holzlatte in der Hand vor ihnen und wollten sie tätlich angreifen. Sie konnten allerdings ins Hotel flüchten und verständigten die Polizei.Im Zuge der Erhebungen konnte zunächst die Identität der beiden Verdächtigen festgestellt werden. Noch am selben Tag kam es schließlich zur Festnahme, wie am Sonntag bekanntgegeben wurde.