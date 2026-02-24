Am vergangenen Wochenende hat Quästor Giuseppe Ferrari die Fortsetzung der verstärkten Kontrollen im Stadtzentrum von Bozen angeordnet. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Bereich rund um den Verdiplatz, den Waltherpark, den Dominikanerplatz sowie den Obstmarkt.<BR \/><BR \/>Die Kontrollaktion erfolgte unter Beteiligung von Einsatzkräften der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei. Dabei wurden zahlreiche Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt sowie gezielte Überprüfungen in Gastbetrieben vorgenommen. <h3>\r\nFrau sei von zwei Personen angegriffen worden<\/h3>Am gestrigen Sonntag wurde ein Notruf abgesetzt, weil eine Frau auf den Talferwiesen angegriffen worden sei. Die Polizeibeamten trafen umgehend vor Ort ein und stellten fest, dass ein Mann und eine Frau an einer Frau zerrten, die eine Gesichtsverletzung aufwies. Die beiden sollen versucht haben, ihr Mobiltelefon und ihre Handtasche zu entreißen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten sie in entgegengesetzte Richtungen, konnten jedoch sofort angehalten und zur Quästur gebracht werden.<BR \/><BR \/>Dort wurde der Vorfall rekonstruiert: Eine Frau will beim Überqueren der Talferwiesen in der Nähe der Talferbrücke beobachtet haben, wie ein Mann und eine Frau eine ältere Person – später stellte sich heraus, dass es sich um einen Verwandten der beiden handelte – angriffen. Sie griff ein, um zu helfen, und benutzte ihr Mobiltelefon, um Unterstützung zu rufen.<BR \/><BR \/>Als die beiden bemerkten, dass die Frau telefonierte, griffen sie diese an und versuchten, ihr das Gerät aus der Hand zu reißen. Dank des rechtzeitigen Eingreifens der Streifenbeamten konnte die Tat unterbrochen werden.<h3>\r\nInsgesamt 266 Personen identifiziert<\/h3>Bei den Verhafteten handelt es sich um einen 41-jährigen Mann und seine 38-jährige Schwester peruanischer Herkunft. Beide sind Asylbewerber und bereits polizeibekannt. Sie wurden wegen versuchtem Raub verhaftet.<BR \/><BR \/>Bereits am Samstagabend hatten die im Bereich des Verdiplatzes eingesetzten Beamten einen 34-jährigen, amtsbekannten palästinensischen Staatsbürger kontrolliert. Er habe in seiner Hosentasche ein Klappmesser mit sich geführt. Der Mann wurde wegen des unerlaubten Führens einer Waffe angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden im Verlauf des Wochenendes 266 Personen identifiziert und 50 Fahrzeuge kontrolliert.