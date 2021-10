Versuchter Überfall im Supermarkt: Mann auf Flucht gestoppt

Der Notruf erreichte die Carabinieri am Mittwochnachmittag: Ein junger Mann aus Nigeria hatte im Supermarkt eines bekannten Bozner Einkaufszentrums versucht, mehrere Flaschen Superalkohol zu stehlen.Um sich den Fluchtweg freizuschlagen, versuchte er dann, eine Kassiererin anzugreifen.Glücklicherweise waren in diesem Moment bereits 2 Angestellte des Supermarkts zur Stelle, die die Situation richtig eingeschätzt hatten und den Mann stoppen konnten, bevor er der Frau Leid zufügen konnte.Die Carabinieri nahmen den Mann aus Nigeria fest und brachten ihn auf die Station. Es handelte sich um einen mehrfach vorbestraften Mann, der sich in der Vergangenheit nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Sachbeschädigung und Drogendelikten verantworten musste.Er wurde wegen des versuchten Raubes verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Das Diebesgut wurde dem Supermarkt zurückgegeben.Glücklicherweise wurde bei dem Überfall niemand verletzt.

liz