„El Pepe“ gilt als einer der wichtigsten Verantwortlichen des mächtigen Drogenkartells Jalisco Nueva Generación, dessen Anführer Oseguera war. „El Pepe“ wurde den Angaben zufolge in der Gemeinde Tlajomulco im Bundesstaat Jalisco festgenommen. „Drogen, Waffen und ein Fahrzeug“ seien beschlagnahmt worden, erklärte das Verteidigungsministerium.<BR \/><BR \/>„El Mencho“ war am 22. Februar bei dem Armeeeinsatz in Tapalpa tödlich verletzt worden. Die USA hatten auf den Drogenboss ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar (13,07 Mio. Euro) ausgesetzt, weil das von ihm gegründete Drogenkartell Jalisco Nueva Generación Kokain, Heroin, Methamphetamin und Fentanyl in die USA schmuggelt.<BR \/><BR \/>Wütende Bandenmitglieder blockierten nach seiner Tötung Straßen in zahlreichen mexikanischen Staaten und setzten Autos und Geschäfte in Brand. Bei dem Einsatz gegen Oseguera und den darauffolgenden Gefechten zwischen Bandenmitgliedern und Sicherheitskräften wurden mehr als 70 Menschen getötet.