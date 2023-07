So wurde am Freitag am Brenner während der Kontrolle eines Zuges, der nach Italien unterwegs war, ein italienischer Staatsbürger aus dem Burggrafenamt aufgehalten.Wie sich herausstellte, war der 34-Jährige einige Tage zuvor von der Staatsanwaltschaft Bozen wegen Drogenhandels zu einer Haftstrafe von 2 Jahren, 9 Monaten und 20 Tagen verurteilt worden.Der Mann wurde verhaftet und in das Gefängnis von Bozen gebracht, um dort seine Strafe zu verbüßen.