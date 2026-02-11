<BR \/>Zwei Jahre und zwei Monate Haft: Das ist die Strafe, die der Mann verbüßen muss, der neulich bei Ala im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der A22 angehalten wurde.<BR \/><BR \/>Die Überprüfung durch die Verkehrspolizei soll ergeben haben, dass der Mann wegen einer Reihe von Strafen gesucht wurde. Über das Bozner Landesgericht hat die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Haftbefehl erlassen.<BR \/><BR \/>Dem Mann werden häusliche Gewalt und Körperverletzung zur Last gelegt: Vorfälle, die auf das Jahr 2022 zurückgehen sollen. Der Verurteilte wurde verhaftet und in das Gefängnis von Spini di Gardolo gebracht, wo er nun seine Strafe absitzt.