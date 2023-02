Verwahrloster Bub (5) gerettet – Wird dann erneut zur Mutter gebracht

Gegen 22 Jahre alte Mutter wird ermittelt

Unfassbar: Befreites Kind kommt erneut zur Mutter

Als die Polizei eintraf, war der Junge durch das Fenster bereits wieder in sein Zimmer gelangt. Er habe offenbar eingeschlossen im Kinderzimmer gelebt, in dem sich nur eine Matratze und ein Eimer für seine Notdurft befanden.Als die Beamten eintrafen, öffneten Mutter und Stiefvater die Wohnungstür. Sie schlossen die Kinderzimmertür auf, wo die Polizisten auf den eingesperrten 5-Jährigen stießen.Das Kind sei äußerlich unverletzt gewesen. Gegen die 22 Jahre alte Mutter wird wegen Freiheitsberaubung und Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt. Sie wurde nicht festgenommen. Gegen den Stiefvater, der auch in der Wohnung lebt, wird laut Polizei nicht im Zusammenhang mit dem Jungen ermittelt.Das Martyrium des Kindes war damit aber mitnichten vorüber. Der Bub wurde aufgrund eines Fehlers nach seiner Rettung vorübergehend noch einmal zurück zu seiner Mutter gebracht. Grund war eine Fehleinschätzung der Fachkraft des Jugendamtes, die die Familie seit längerer Zeit betreute, sowie ihres unmittelbaren Vorgesetzten, wie die Stadt Hagen gestern mitteilte.Das Kind sei erneut in Obhut genommen worden und in die Betreuung einer Pflegefamilie gegeben worden. „Die Stadt Hagen bedauert die beschriebenen Ereignisse rund um das betroffene Kind sehr“, hieß es. Der Fall werde verwaltungsintern aufgearbeitet und dienstrechtlich überprüft.