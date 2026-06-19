Die Agentur für ein digitales Südtirol (ADAS) und die Südtiroler Informatik AG (SIAG) möchten dadurch einen direkten Draht zwischen Südtirol und Deutschland herstellen, um die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung weiter voranzutreiben, Know-how auszutauschen und Zugang zu Ressourcen zu erhalten. <BR \/><BR \/>„Ziel aller ist der verantwortungsvolle Einsatz modernster Technologien, um die Arbeit der öffentlichen Verwaltung an die aktuellen Herausforderungen anzupassen und zu erleichtern“, erklärt Josef T. Hofer, der Direktor der Agentur für ein digitales Südtirol und der Abteilung Informatik. Dazu sei ein Austausch mit Partnern aus dem In- und Ausland notwendig und sinnvoll. Im Mittelpunkt stehen insbesondere Anwendungen auf Basis von künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und digitaler Souveränität. Die Kooperationsvereinbarung, die für die Jahre 2026 bis 2028 geschlossen wurde, ermöglicht es, neue Technologien strukturiert zu prüfen und ihren Nutzen für Verwaltung und Bevölkerung wissenschaftlich zu bewerten.<h3>\r\nVeranstaltungen und Fachformaten geplant<\/h3>„Es ist wichtig, dass wir als Land Südtirol im deutschsprachigen Raum gut vernetzt sind, Best-Practice-Beispiele anderer Länder kennenlernen und unser Know-how vorbringen können“, ist auch Stefan Gasslitter, der Generaldirektor der SIAG, überzeugt. Zahlreiche Körperschaften aus Österreich und Deutschland seien GovTech Deutschland als Mitglieder beigetreten, was den Austausch gewinnbringend machen werde. Das Netzwerk zählt derzeit etwa 160 Mitglieder.<BR \/><BR \/>Die Vereinbarung sieht eine öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit ohne entgeltlichen Leistungsaustausch vor. Vorgesehen sind unter anderem die Teilnahme an Veranstaltungen und Fachformaten, die Mitwirkung von Expertinnen und Experten sowie der Austausch von Ergebnissen aus der Evaluierung und Erprobung digitaler Lösungen. Für den Beitritt wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 25.000 Euro veranschlagt, erstmals im Finanzjahr 2026.