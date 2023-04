Verwaltungsgericht setzt Abschussverordnung auch für MJ5 aus

Verwaltungsgericht gibt Einspruch von Tierschützern statt

Nachdem die Bärin JJ4 eingefangen wurde, hat der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti am vergangenen Mittwochabend das Abschussdekret für einen weiteren Bären, MJ5, unterzeichnet, der für den Angriff auf einen Mann am 5. März im Rabbital verantwortlich sein soll.Diese Verordnung wurde nun vom Verwaltungsgericht Trient – genau wie schon im Fall von JJ4 – ausgesetzt. MJ5 soll lediglich eingefangen werden.„Zu unserer großen Genugtuung hat das Gericht den Einspruch von Leal vom 20. April und die von unserer Rechtsabteilung formulierten Gründe akzeptiert. Es ist notwendiger denn je, den v Wahnsinn der Vernichtung der Bären zu stoppen“, sagte der Präsident der Tierschutzorganisation „Leal“, Gian Marco Prampolini zur Nachrichtenagentur Ansa.„Wir möchten auch“, so Leal weiter, „die Kriterien für die Bewertung der Gefährlichkeit von Bären anfechten, die als zutraulich oder 'aggressiv' eingestuft werden, da sie selbst in erster Linie Opfer von störenden Handlungen sind, die oft freiwillig von Schaulustigen, Wanderern und noch häufiger von Jägern und Wilderern ausgehen.“In Bezug auf die Aggression von MJ5 am 5. März letzten Jahres im Val di Rabbi bekräftigt Leal, dass die Dynamik nicht klar sei und die Hypothese offen lasse, „dass der Hund frei herumlief und, da er nicht kontrolliert wurde, die Aggression des Bären auslöste“.