Kadaver eines Bären im Trentino gefunden

Die Bergung des Tieres wurde von der Trentiner Forstverwaltung durchgeführt. Der Trentiner Forstkorps geht anhand der Wunden von dem Angriff eines anderen ausgewachsenen Bären aus. In einer Untersuchung des Kadavers soll nun die genaue Todesursache geklärt werden, wie die Provinz weiter mitteilte.M62 gehörte zu den Exemplaren, die als „problematisch“ eingestuft wurden, weil sie im Laufe der Zeit ein übermäßiges Vertrauen in den Menschen gezeigt hatten. M62 gehört zum selben Wurf wie M57, der 2020 gefangen wurde, nachdem er einen Carabiniere in der Gemeinde Andalo angegriffen hatte, und F43, ein Weibchen, das im September 2022 aufgrund einer falschen Narkosedosis während des Fangs zum Austausch des Funkhalsbands gestorben war.