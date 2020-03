Verwirrung um Online-Dienste: Besser jetzt bestellen

Kuriere dürfen weiter arbeiten, es scheint jedoch unklar, welche Unternehmen ihre Produkte per Kurierdienst vertreiben können, nachdem derzeit alle sogenannten „nicht essentiellen“ Betriebe ihre Tätigkeit einstellen müssen. Viele Branchen kritisieren, dass der US-Online-Handelsriese Amazon weiterhin sämtliche Produkte ausliefert, während dies anderen Handelsbetrieben de facto verwehrt wird. Derzeit wird fieberhaft versucht, die Lage zu klären.Peter Stürz, Direktor der Athesia Handelsbetriebe, rät dazu, am besten sofort zu bestellen: „Sicher ist, dass wir bis morgen Bestellungen beispielsweise für Bücher entgegennehmen dürfen und sofort zur Auslieferung weiterleiten. Wir sind bemüht, die Lage zu klären, aber wer auf Nummer sicher gehen will, sollte jetzt bestellen.“

